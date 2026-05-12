Perussuomalaisten kansanedustaja Antti Kangas, 39, kertoo joutuneensa sairaalaan.

Kangas kertoo voinnistaan MTV Uutisille tekstiviestitse.

– Kävely ei meinaa onnistua, kun meinaa koko ajan kaatua oikealle. Hoito on ollut hyvää, Kangas kirjoittaa viestissään.

Kangas on kertonut sairaalaan joutumisestaan myös Facebook-julkaisussa.

– Luulin eilen aamulla noutajan tulleen, Kangas kirjoittaa.

Kangas kirjoittaa huomanneensa maanantaina aamulla, että hänen voinnissaan on jotain outoa.

– En meinannut päästä vessaan, kun kävely puolsi ja vasen puoli oli niinkuin olis ICEpoweria vedetty ja hammastikulla tökitty, hän kirjoittaa.

Oireet pahenivat

Hän kertoo, että päivystyksessä oli arveltu oireiden olevan "jotain lihasperäistä". Oireet kuitenkin pahenivat.

– Iltapäivällä sitten naama meni tunnottomaksi ja tuntui kuin joku kiskoisi silmää pään yli niskasta. Illalla alkoi taas kävely puoltaa ja se oire ei näköjään lopu, Kangas kirjoittaa.

Kangas kertoo olevansa sairaalahoidossa Kokkolassa. Tällä hetkellä oireiden syytä selvitetään.

– Nyt on pieni ongelma kun hartiasta 80cm leveä ukko ei sovi 60cm tuubiin magneettikuvaan, Kangas kirjoittaa.