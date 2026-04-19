KooKoon ruotsalaishyökkääjä Marcus Davidsson sai Liigan kurinpidolta kahden ottelun pelikiellon lauantaisen SaiPa-välieräottelun laitataklauksestaan. Kouvolalaisten Jiri Pärssinen taas istuu sivussa yhden ottelun samassa pelissä suorittamansa sääntöjen vastaisen poikittaisen mailan vuoksi.
Davidsson tuuppasi lauantaina avauserässä SaiPa-puolustaja Ondrej Trejbalia vaarallisen näköisesti laidan lähellä. Davidsson lensi videotarkistuksen jälkeen suihkuun.
Davidssonin teko pääkuvan videolla.
Liigan kurinpito lätkäisi päälle kaksi peliä pelikieltoa, joten Davidsson on sivussa sarjan kolmannen ja neljännen ottelun.
– Davidssonin teon seurauksena aiheutuu vastustajan voimakas törmäys pää edellä laitaan. Kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteissa, joissa pelaavat menevät kohti laitaa tämäntyyppisiin tekoihin liittyy riski vakavasta loukkaantumisesta, päätöksessä lausutaan.
Jiri Pärssinen puolestaan löi SaiPan Juuso Heikkilää poikittaisella mailalla toisen erän alussa. Pärssinenkin lensi suihkuun videoiden kelaamisen jälkeen. Hän on sivussa pelikiellon vuoksi tiistaina kolmannesta välierästä.
– Pärssisen poikittaisen mailan isku kohdistuu suoraan vastustajaa kasvoihin/kaulaan. Isku on varsin voimakas. Edellä todetuilla perusteilla kurinpitodelegaatio katsoo, että Pärssinen on teollaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa, Pärssistä koskevassa päätöksessä muotoillaan.
KooKoo voitti lauantaina pelatun ottelun 5–3 ja johtaa välieräsarjaa voitoin 2–0. Neljällä voitolla edetään loppuotteluihin.
Pärssisen tilanne katsottavissa alla:
1:24