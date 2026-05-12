Oululainen Bittium tekee salattua viestintää – edes toimitusjohtaja ei pääse kaikkiin tiloihin
Julkaistu 56 minuuttia sitten
Tanja Huutonen
tanja.huutonen@mtv.fi
Puolustusteollisuuden kasvavat investoinnit tuovat työtä ja menestystä oululaisille High Tech -yrityksille. Yksi tämän hetken suurimmista tuloksen tekijöistä on muun muassa salattua viestintää tuottava Bittium. Menestyksen taustalla on muun muassa Oulun pitkä historia Nokia-kaupunkina.
Teknologiayritys Bittiumilla tehdään nyt hyvää tulosta. Bittium on yksi oululaisista High Tech -yrityksistä, joka hyötyy puolustusteollisuuden kasvavista investoinneista.
– Voisi sanoa, että maailma muuttui Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Se herätti Euroopan, ja puolustusteollisuuden budjetit lähtivät voimakkaaseen kasvuun. Samalla syntyi tarve tietoliikennejärjestelmien modernisoinnille. Bittium on kehittänyt näitä ratkaisuja jo vuosikymmenten ajan, sanoo Bittiumin toimitusjohtaja Petri Toljamo.
– Olemme tehneet yhteistyötä puolustusvoimien kanssa yli 30 vuotta ja olleet mukana rakentamassa sekä kehittämässä järjestelmiä jo paljon ennen nykytilannetta. Nyt voisi sanoa, että kysyntä ja tarjonta ovat viimein kohdanneet tässä muuttuneessa toimintaympäristössä, Toljamo jatkaa.
Bitium työllistää Oulussa noin 550 ihmistä ja välillisesti sata lisää. Rekrytointeja on tehty tänä vuonna ja ensi vuonna tarkoitus palkata vielä lisää.mtv
Pitkä historia taustalla
Nelisenkymmentä vuotta sitten Ouluun syntyi Elektrobit. Vuonna 2015 se myi autoteollisuuden liiketoimintansa ja muuttui Bittiumiksi.
– He ovat tehneet tätä työtä todella pitkään ja se on aivan älyttömän tärkeä alusta aika monelle asialle. Samalla se on roolimalli, sen kautta myös moni muu yritys on päässyt puolustusteollisuuteen mukaan, kertoo Business Oulun johtaja MTV:lle.
Suojatun viestinnän merkitys puolustuksessa ja sodassa on tullut entistä tärkeämmäksi.
– Voisi sanoa, että suojattu viestintä on kriisiolosuhteissa välttämättömyys. Jos yhteyksiä häiritään esimerkiksi sodan tai muun poikkeustilanteen aikana, tarvitaan järjestelmiä, jotka toimivat myös häirinnän alla. Olemme rakentaneet ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa, että taktiset verkot ja radiot toimivat luotettavasti myös vaativissa olosuhteissa, kertoo Toljamo.
Puolustusteollisuuden lisäksi Bittium toimii myös lääketieteellisten laitteiden parissa. Toimitusjohtajan mukaan yhtiö kehittää ratkaisuja sydämen rytmihäiriöiden sekä uniapnean diagnosointiin.
Viestintä on häiriösuojattava
Bittiumin hallitus päätti hiljattain pitkän aikavälin kannustusjärjestelmän perustamisesta. Eli mitä parempaa tulosta tehdään, sen paremmin osakkeenomistajat ja johto tienaavat, kertoo toimitusjohtaja Petri Toljamo.mtv
Viime aikoina ukrainalaisia drooneja on eksynyt myös Suomen puolelle.
Jos niissä olisi ollut jonkinlainen Bittiumin järjestelmä, olisiko ne saatu paremmin ohjattua kohteeseensa?
– Me emme varsinaisesti kehitä drooneja, mutta häiriösuojattu kommunikaatio on juuri sellaista teknologiaa, joka voisi auttaa tällaisissa tilanteissa. Jos drooneissa olisi käytetty vastaavia ratkaisuja, niistä olisi voinut olla merkittävää hyötyä, selventää Toljamo.
Viime vuonna 330 prosentin kurssinousu
Yritys takoo kovaa tulosta, osakkaiden ja johdon kukkaro pullistuu. Viime vuonna Bittiumin kurssi nousi pörssissä 330 prosenttia. Joulukuussa solmittiin yli 120 miljoonan euron kauppa espanjalaisen Indran kanssa.
– Ehkä markkinat eivät aiemmin täysin tunnistaneet meidän potentiaaliamme. Olemme investoineet merkittävästi tähän liiketoimintaan viimeisen vuosikymmenen aikana, ja puolustusteollisuuden viestintäratkaisut ovat olleet meille strategisesti tärkeä alue jo pitkään.
Kun puolustusbudjetit lähtivät kasvuun ja tarve modernisoida viestintäjärjestelmiä lisääntyi, myös meidän ratkaisumme nousivat esiin. Kansainvälisesti on huomattu, että teknologiamme on erittäin korkeatasoista, ja kiinnostus sitä kohtaan on vahvaa.
– Se osoittaa, että ratkaisuillemme on todellista kysyntää, ja tavoitteena on jatkaa samalla tiellä. Merkittävä muutos aiempaan verrattuna on myös se, että olemme siirtyneet palveluyhtiöstä kohti kansainvälistä tuoteyhtiötä. Olemme panostaneet voimakkaasti kansainväliseen liiketoimintaan ja uusien markkinoiden avaamiseen. Vuosi 2025 oli meille kansainvälisen liiketoiminnan läpimurtovuosi, ja yleensä tällaiset onnistumiset näkyvät myös osakekurssin kehityksessä.
Puolustusteollisuuden investoinnit näkyvät Oulussa niin, että yritykset palkkaavat ihmisiä ja on paljon uutta toimintaa. - Meillä on tullut sellaisia vierailijoita, joita aikaisemmin täällä ei ole käynyt. Esimerkiksi useamman maan turvallisuusviranomaiset ovat käyneet täällä meidän yrityksissä, kertoo Business Oulun johtaja Juha Ala-Mursula MTV:lle.mtv
High Tech työllistää Oulussa laskentatavasta riippuen 13 000–17 000 tuhatta ihmistä ja lisää palkataan.
– Tämä on niitä harvoja paikkoja, joissa tehdään teknologiaa, ei sovelleta, vaan tehdään uutta teknologiaa, kertoo Juha Ala-Mursula
Salaista hommaa
Business Oulun johtaja kertoo, että oululaisilla yrityksillä on hyvä yhteistyö sekä puolustushallinnon että puolustusministeriön kanssa.
– Keskustelua käydään koko ajan puolustusvoimien kanssa. Ja totta kai tässä kysellään, minkälaisia tarpeita on, että osattaisiin oikeisiin tyyppisiin asioihin varautua. Ja koko puolustusvoimien strategiahan on nopeasti muuttunut niin, että hekin katsovat ja odottavat että tuleeko innovaatioita muualta päin, jotka sitten mahdollisesti sopivat siihen tarpeeseen, mitä he näkevät ja mitä tuolla kentällä tarvitaan, kuvailee Ala-Mursula.
Kun tehdään laitteita salattuun viestintään, on tietysti tuotantokin erittäin salattua. Edes toimitusjohtaja Toljamo ei pääse omassa talossaan kaikkiin paikkoihin. Mitään tietovuotoja ei haluta.
– Meillä on tiloja, joihin edes minulla ei ole oikeutta päästä. Meidän insinöörit tekevät puolustusteollisuuden laitteita hyvin salaisesti.
– Tällä varmistetaan se, että kaikki mitä me täällä Suomessa suunnittelemme, teemme ja valmistamme, ei pääse vuotamaan maailmalle.