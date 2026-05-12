Puolustusteollisuuden kasvavat investoinnit tuovat työtä ja menestystä oululaisille High Tech -yrityksille. Yksi tämän hetken suurimmista tuloksen tekijöistä on muun muassa salattua viestintää tuottava Bittium. Menestyksen taustalla on muun muassa Oulun pitkä historia Nokia-kaupunkina.

Teknologiayritys Bittiumilla tehdään nyt hyvää tulosta. Bittium on yksi oululaisista High Tech -yrityksistä, joka hyötyy puolustusteollisuuden kasvavista investoinneista.

– Voisi sanoa, että maailma muuttui Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Se herätti Euroopan, ja puolustusteollisuuden budjetit lähtivät voimakkaaseen kasvuun. Samalla syntyi tarve tietoliikennejärjestelmien modernisoinnille. Bittium on kehittänyt näitä ratkaisuja jo vuosikymmenten ajan, sanoo Bittiumin toimitusjohtaja Petri Toljamo.

– Olemme tehneet yhteistyötä puolustusvoimien kanssa yli 30 vuotta ja olleet mukana rakentamassa sekä kehittämässä järjestelmiä jo paljon ennen nykytilannetta. Nyt voisi sanoa, että kysyntä ja tarjonta ovat viimein kohdanneet tässä muuttuneessa toimintaympäristössä, Toljamo jatkaa.

Bitium työllistää Oulussa noin 550 ihmistä ja välillisesti sata lisää. Rekrytointeja on tehty tänä vuonna ja ensi vuonna tarkoitus palkata vielä lisää.

Pitkä historia taustalla

Nelisenkymmentä vuotta sitten Ouluun syntyi Elektrobit. Vuonna 2015 se myi autoteollisuuden liiketoimintansa ja muuttui Bittiumiksi.



– He ovat tehneet tätä työtä todella pitkään ja se on aivan älyttömän tärkeä alusta aika monelle asialle. Samalla se on roolimalli, sen kautta myös moni muu yritys on päässyt puolustusteollisuuteen mukaan, kertoo Business Oulun johtaja MTV:lle.