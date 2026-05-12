Pidä mielessä nämä vinkit, kun ostat marjoja kaupasta.

Kevään ja kesän juhlakauden käynnistyessä moni nappaa ruokakaupasta mukaansa erilaisia marjoja. Sekä tuoreita että pakastettuja marjoja voi käyttää monipuolisesti niin leivonnassa kuin leivonnaisten koristeluissakin.

Ulkomaiset pakastemarjat pitää kuumentaa

Moni kotikokki tuntee varmasti jo säännön liittyen ulkomaisiin pakastemarjoihin: niitä ei saa tarjoilla kuumentamatta.

Ruokaviraston mukaan ulkomaista alkuperää olevat pakastemarjat tulee kotikeittiössä kuumentaa kauttaaltaan vähintään 5 minuutin ajan 90 asteessa tai keittää kahden minuutin ajan.

Suositukset kuumennuksesta perustuvat Ruokaviraston ruokamyrkytysepidemiarekisteriin. Virukset voivat päästä marjoihin esimerkiksi saastuneen veden välityksellä.

Tuoreita marjoja ei tarvitse kuumentaa

Mutta miten sitten tulisi toimia tuoreiden ulkomaisten marjojen kohdalla? Ruokaviraston mukaan niihin eivät päde samat säännöt kuin ulkomaisiin pakastemarjoihin.

– Tuoreita marjoja ja kotimaisia pakastettuja marjoja ei tarvitse kuumentaa. Ruokamyrkytystapauksia, joissa näiden tuotteiden epäillään toimineen välittäjäelintarvikkeina, on vain vähän, Ruokavirasto kertoi sosiaalisessa mediassa