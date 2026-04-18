KooKoo on tullut tyrmäävästi välierien toiseen otteluun SaiPaa vastaan Lappeenrannassa. Raimo Helminen joutui reagoimaan rajusti. Avauserässä nähtiin myös ruma ulosajoon johtanut temppu.

Eilen sarjan avauspelin kolmannen erän nousulla 4–2-luvuin voittanut KooKoo tuli myrskyn lailla Kisapuiston alkuiltaan. Jimi Suomi ja Veeti Miettinen veivät vieraat nopeasti 2–0-johtoon.

Miettiselle maali oli ottelusarjan kolmas. 2–0-osuma syntyi ajassa 7.19.

Shokkialku sai Raimo Helmisen reagoimaan. SaiPa-luotsi otti aikalisän ja pumppasi omiaan raivokkaasti vaihtoaitiossa.

Vain 18 sekuntia KooKoon maalin jälkeen tapahtui dramaattinen käänne. Vieraiden Marcus Davidsson antoi Ondrej Trejbalille poikittaista mailaa laidan lähellä. Tshekkipuolustaja törmäsi rajusti päätyyn.

Trejbal jätti pelin kesken hetkeksi, mutta hän palasi kaukaloon vielä samassa erässä. Davidssonille ulosajo videotarkastelun jälkeen.

