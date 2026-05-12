Erika Vikman paljasti MTV Uutisille yksityiskohdan euroviisufinaalissa nähtävästä esityksestään.

Suomea viime vuoden Euroviisuissa Ich komme -kappaleellaan edustanut Erika Vikman nousee lavalle viisufinaalissa lauantaina 16. toukokuuta.

Parhaillaan Itävallan Wienissä viisuviikosta nauttiva Vikman paljasti MTV Uutisille yksityiskohdan euroviisufinaalin loppupuolella nähtävästä esityksestään.

– Se tulee olemaan tosi speasiaali pläjäys. Kyllä siinä varmasti tullaan näkemään samanaikaisesti minut Lordin kanssa, hän kertoi.

Maaliskuussa uutisoitiin sekä Lordin että Vikmanin esiintyvät Euroviisujen finaalissa. Lordin historiallisesta euroviisuvoitosta tulee tänä vuonna kuluneeksi 20 vuotta.

Vikman ei ollut uskoa korviaan, kun häntä kysyttiin esiintymään Euroviisuihin.

– Oli uskomatonta, kun kuulin, että he haluavat minut esiintymään finaaliin. Aluksi ajattelin, että pystynkö. Viime vuosi oli niin raju, joten olisiko tämä paluu sitä, mitä haluan. Sitten tajusin, että haluan tästä ihanan parantavan kokemuksen, ja sitä tämä tulee olemaan.