MTV Uutiset tutustui lähitulevaisuuden raideyhteyteen, joka kulkee hiljattain avattua Suomen pisintä siltaa pitkin.
Kruunusillat-koeajoratikka lähti matkaan tiistaina Helsingin Hakaniemestä ja se ajoi reitin, jota testataan nyt lähitulevaisuuden asiakasliikennettä varten.
– Silta on pitkä ja haluamme varmistaa, että suunnitelluissa ja suunnittelemattomissa tilanteissa Laajasalosta pääsee keskustaan, joka tarkoittaa sitä, että me voimme tarvittaessa toisen raiteen sulkea, Kaupunkiliikenteen hankejohtaja Artturi Lähdetie sanoo.
Lähdetie kertoo, että raitioliikenne kestää hyvin erilaisia sääolosuhteita, mutta arviolta noin kerran viidessä vuodessa iskevä myrsky voisi pysäyttää raideliikenteen Suomen pisimmällä sillalla. Myös siihen nyt varaudutaan harjoittelemalla.
Kyydissä koematkalla oli median edustajia ja myös raitiovaunuharrastajia, kuten Juhana Nordlund Suomen raitiotieseurasta.
– Upea ja fantastinen kokemus. Matka meni todella nopeasti ja tasaisesti. Ei ylimääräistä melua, ja maisemat ovat sellaiset, mitä ei voi edes kuvitella.
