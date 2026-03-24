Espoon Metro-areenan paitsiokamera osoittaa, että Ässien tiistai-illan avausmaali oli paitsio. Kotijoukkue Kiekko-Espoo ei kuitenkaan haastanut osumaa.

Jonne Tammela iski Ässät 1–0-johtoon puolentoista minuutin jälkeen Espoossa. Patrik Juholan siniviivaylitys vaikutti hidastuskuvissa paitsiolta, mutta K-Espoo ei haastanut maalia.

Jos haasto olisi tehty ja se olisi mennyt läpi, olisi maali luonnollisesti hylätty. Epäonnistuneen haaston myötä Espoo olisi taas kuitenkin saanut takaiskumaalin päälle kahden minuutin jäähyn.

Tilanne katsottavissa pääkuvan videolta.

Tilasto- ja datapalvelu Wisehockeyn kattokamera osoittaa, että Juholan luistimet olivat yli siniviivan, ennen kuin hän sai kiekon. Tilanne oli siis selvä paitsio. Vain hetkeä myöhemmin hän syötti Tammelan maalintekoon.

Vaikka joukkueidenkin käytössä oleva kuvamateriaali todistaa paitsion, ei Espoo siis syystä tai toisesta haastanut Tammelan maalia.

Osuma ei ole osoittautumassa Kiekko-Espoon onneksi kohtalokkaaksi, sillä se on kääntänyt ottelun lukemiksi 2–1 toiselle erätauolle. Kiekko-Espoo on pakkovoiton paikassa, sillä tappiolla sen kausi päättyy ja Ässät jatkaisi puolivälieriin.