Ilveksen hyökkääjä Teemu Engberg on saanut yhden ottelun pelikiellon lauantain KalPa-puolivälieräottelun taklauksestaan.

Engberg ajettiin ulos kuudennen puolivälieräottelun loppuminuuteilla, kun hän taklasi KalPan Teemu Hartikaista kyynärpäällä. Ilves voitti ottelun 4–3 ja eteni neljän parhaan joukkoon otteluvoitoin 4–2.

SM-liiga kertoi myöhemmin samana iltana kurinpidon tutkivan Engbergin taklauksen pelikiellon varalta. Myöhään sunnuntaina liiga raportoi Engbergin saaneen yhden ottelun pannan. Hän on siis sivussa kissapaitojen ensimmäisestä välierästä.

– Kurinpitodelegaatio toteaa, että kohotetulla kyynärpäällä suoritetuilla ja päähän osuvilla taklauksilla piittaamattomasti vaarannetaan vastustajaa, ja näin ollen myös Engbergin taklauksesta tulee määrätä pelikielto, päätöksessä muotoillaan.

Ilveksen välierävastus selviää huomenna maanantaina, kun SaiPa ja Ässät ratkaisevat viimeisen semifinaalipaikan. Jos SaiPa voittaa, Ilves kohtaa Tapparan. Jos taas Ässät runnoo jatkoon, on Ilveksen vastustaja KooKoo.

Välierät alkavat torstaina.