SM-liigan kurinpito päätti jakaa KalPan Patrick Currylle kahden ottelun pelikiellon.

Jääkiekon SM-liigan kurinpitodelegaatio tutki kaksi KalPan yhdysvaltalaishyökkääjä Patrick Curryn kontaktitilannetta HIFK:n käytettyä oikeuttaan ja vietyä pelitilanteet kurinpidon pöydälle.

Nämä olivat Curryn kontaktitilanteita lauantain pudotuspeliottelun toisesta erästä: mahdollinen potkuliike Jori Lehterään ja mahdollinen jalkapyyhkäisy Sebastian Repoon. Tilanteista ei jaettu ottelun aikana rangaistuksia.

HIFK:n kulissipeli auttoi kuitenkin jälkisanktioihin. SM-liiga tiedotti myöhään sunnuntai-iltana, että Curry saa tilanteista kahden (1+1) ottelun pelikiellon.

Kurinpito totesi, että tilanteessa Lehterän kanssa Curryn oikean jalan liike on tarkoituksellinen jalan heilahdus vastustajaa kohden ja hän potkaisee vastustajaa. Luistimen kärkiosa osui kurinpidon mukaan vähäisesti vastustajan sääreen.

Curry lisäksi kaatoi Revon kurinpidon mukaan jalkapyyhkäisyllä, jolla piittaamattomasti vaarannettiin vastustajaa.