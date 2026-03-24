KalPa tasasi otteluvoitot 2–2:een HIFK:ta vastaan Helsingin jäähallissa tiistai-iltana. Kuopiolaisten päävalmentaja Sami Tervonen intoili pelikiellosta vapautuvan Patrick Curryn olevan täynnä virtaa, kun jatkoonmenijä ratkotaan torstaina.

Hallitseva Suomen mestari oli selkeästi vahvempi "Nordiksen" illassa ja varmisti itselleen ainakin vielä yhden kotiottelun voittamalla 4–1. Joukkueet ratkaisevat jatkoonmenijän ylihuomenna. KalPan ainoa mahdollinen puolivälierävastustaja on Ilves, HIFK:lla taas SaiPa.

Kuopiolaiset saavat ratkaisumatsiin kovan vahvistuksen, kun kahden ottelun pelikiellon kärsinyt tähtipelaaja Patrick Curry on jälleen käytettävissä. Curry sai lauantain kakkospelin tapahtumista kaksi erillistä yhden ottelun pelikieltoa. Pelikieltotuomiot saivat alkusysäyksensä vasta, kun HIFK teki yhdysvaltalaisen potkuliikkeestä ja jalkapyyhkäisystä tutkintapyynnöt.

– Siellä on aika hyvin latautunut mies tällä hetkellä odottamassa, että pääsee irti. Se on hyvä, että saadaan vahvistusta kokoonpanoon ja sellaista oikeanlaista paloa sinne, KalPan päävalmentaja Sami Tervonen hekumoi kovalla vahvistuksella.

HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen maalaili lehdistötilaisuudessa torstain ottelusta joukkueelleen isoa mahdollisuutta.

– Harmittaa, että ei pystytty voittamaan, mutta sitten tämä, että miten meidän kausi on mennyt ja meidän tarina ollut, niin voisiko parempaa paikkaa ollakaan. Parempaa tarinaa, että HIFK pääsee pelaamaan hallitsevaa mestaria vastaan game vitosen torstaina Kuopiossa. Meillä on katseet käännetty jo sinne, Jokinen totesi.

KalPan isännöimä ratkaisukamppailu kalenterissa siis torstaina klo 18.30.