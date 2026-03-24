HPK jysäytti valtavan paukun ja jatkaa SM-liigan pudotuspeleissä puolivälierävaiheeseen. Runkosarjasta viimeisenä sijalta 12 pudotuspeleihin päässyt hämeenlinnalaisseura kaatoi Lukon tänään kolmannen kerran, nyt 4–1 ja vei koko ottelusarjan sensaatiomaisesti voitoin 3–1.

HPK pääsi katkomaan ottelusarjaa altavastaajana kotikentällään. Se hoiteli Lukon kolmannen kerran kliinisesti Rinkelinmäen illassa. Oranssipaidat osuivat kolmesti kahteen ensimmäiseen erään, kun maalinteossa kunnostautuivat Cameron Wright, Sami Päivärinta ja Thomas Caron.

Runkosarjan vitonen Lukko ei saanut päätöserässä todellista kiriä aikaan. Jakob Stenqvistin kavennusmaali oli laiha lohtu, kun Anrei Hakulinen sivalsi loppuluvut tyhjiin kolmisen minuuttia ennen loppua.

Liiga-kauteen sarjan viidenneksi suurimmalla pelaajabudjetilla lähtenyt Lukko joutuu kesälomille todellisen mahalaskun päätteeksi. Raumalaisseura oli ottelusarjaan massiivinen ennakkosuosikki.

Sarjassa kolme maalia tehneen Wrightin lisäksi etenkin HPK:n maalivahti Kim Saarinen oli illasta toiseen aivan loisteliaassa vireessä.

Altavastaajan saavutusta alleviivaa, ettei HPK onnistunut voittamaan Lukkoa runkosarjan neljässä kohtaamisessa kertaakaan.

HPK:n yllätys on jo toinen ison luokan sensaatio pudotuspelien 1. kierroksella. Eilen maanantaina Pelicans varmisti puolivälieräpaikan sijalta 11, kun se lopetti JYPin kauden.

Yllätystulosten myötä kaksi puolivälieräparia on jo selvillä. Runkosarjan voittaja Tappara mittailee HPK:n virettä, kun taas toiseksi sijoittunut KooKoo pääsee Kouvolasta vähällä matkustamisella tappelemaan Lahteen Pelicansin kanssa.

KalPa ja K-Espoo venyttivät

Neljästä 1. kierroksen ottelusarjasta kaksi ratkaistaan vasta viidennessä otatuksessa torstaina. Helsingissä KalPa selvitti kuilupaikkansa raapimalla HIFK:sta 4–1-voiton. Kuopiolaisten maalintekijöinä onnistuivat Konsta Kapanen, Joona Saarelainen, Andreas Okany ja . Sarjan viimeinen ottelu mitellään siis ylihuomenna Kuopiossa.