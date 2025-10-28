Aseella uhannut mies ryösti kioskin Espoon Kuitinmäessä maanantaina 27. lokakuuta hieman ennen kello kymmentä aamulla.

Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja epäillystä, joka pakeni paikalta ennen poliisin saapumista.

Epäilty uhkasi Kuukehrässä sijaitsevan kioskin työntekijää aseella ja sai haltuunsa käteistä rahaa.

Tapahtumahetkellä kioskissa oli myös asiakkaita, mutta he eivät loukkaantuneet. Myöskään työntekijä ei loukkaantunut.

Epäilty poistui paikalta Kuutamokadun suuntaan ennen poliisipartion saapumista.

Poliisi käynnisti alueella lähietsinnän, mutta epäiltyä ei tavoitettu. Silminnäkijöiden mukaan epäillyllä oli yllään aurinkolasit, musta takki ja housut sekä karvahattu. Jalassa hänellä oli punavalkoiset kengät ja hän kantoi mustaa kassia.

Poliisi pyytää havaintoja epäillyn tavoittamiseksi. Havainnot voi soittaa vihjepuhelimeen 0295 438 488 tai lähettää sähköpostiin vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.