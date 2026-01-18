SM-liigan kärkipäähän hivuttautuneen Rauman Lukon viimeaikaiset otteet ovat nostattaneet Karri Kiven mielessä epäilyksiä.

Lukko otti lauantaina todellisen pohjakosketuksen, kun se rypi Vaasassa 1–6-tappion pelaajistonsa myynnillä jo hanskat tiskiin heittäneelle Sportille.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi oli nähnyt merkkejä orastavasta ongelmasta jo Lukon edellisissä otteluissa Pelicansia ja Kärppiä vastaan, joista raumalaiset voittivat ensimmäisen ja hävisivät jälkimmäiselle jatkoajalla.

Sport-ottelusta tuli lopulta yllättävä ylikävely.

– Ne kaikki maalit olivat kyllä sellaisia, että ei paljon maalivahtia helpattu. Kiekko tulee täysin vapaasti maalille, ja vielä riparit hävitään pari kolme kertaa, Kivi sanoo.

Sarjakolmosena olevaa Lukkoa on nostettu yhdeksi tämän kauden suurimmista mestarisuosikeista. Kivi näkee tammikuun vireessä vielä paljon korjattavaa kevääksi.

– Nyt he järkkäsivät sitten omiin 14 maalia kolmeen peliin, Kivi ihmettelee.