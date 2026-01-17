HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen ei säästellyt sanojaan Kiekko-Espoolle kärsityn 2–3-kotitappion jälkeen lauantai-iltana.

Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen totesi useiden pelaajiensa olleen Kiekko-Espoota vastaan vapaamatkustajia.

– Kova taistelupeli. Meillä oli vähän liian monta vapaamatkustajaa tänään, jotka eivät pystyneet vastaamaan tähän kamppailuvaateeseen, mikä tänään oli tiedossa, Jokinen täräytti.

– Tästä jo kumminkin eilen illalla ruvettiin puhumaan. Siinä mielessä tämä on erittäin iso pettymys. Yhden käden sormilla on laskettavissa ne pelaajat, jotka pystyivät tänään pelaamaan pelin vaatimalla tasolla. Se on jollain tapaa huolestuttavaa.

Voit katsoa Jokisen poikkeuksellisen puheenvuoron kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta.

Maalinteon aloitti Kiekko-Espoon Santeri Virtanen, joka vei ylivoimakuvion päätteeksi vieraat johtoon avausjakson lopussa. HIFK:n kapteeni Jori Lehterä seurasi tapahtuman jäähyaitiosta, sillä hän oli kuitannut turhan kaksiminuuttisen kampituksesta.



Lehterä sai nopeasti paljon anteeksi. Pian koittaneella HIFK:n ylivoimalla hänen lyöntilaukauksensa tuotti 1–1-tasoituksen kiekon poukottua maalivahti Sami Rajaniemen taakse isäntien Petr Kodytekistä.

Toisen erän loppu ratkaisi paljon. Ensin K-Espoon hyökkääjä John Stevens rimpuili HIFK:n puolustajan Ilari Melartin karhunsyleilystä puolittain irti maalin edessä. Karkausponnistelu palkittiin, sillä yhdysvaltalaishyökkääjä sai taiteiltua Kristian Näkyvän laukauksen irtokiekosta yhden käden rystyllä 1–2-johdon.

Liigan puolustajien pistepörssin kakkonen Näkyvä komisti sesongin pistesaldokseen 11+15=26, kun hän vielä kasvatti espoolaisten karun kahden maalin kokoiseksi rannekudillaan ennen eräsummeria.

Vieraiden parhaimpiin lukeutui maalivahti Rajaniemi, joka kolmannessa erässä torppasi isäntien kiriä muun muassa torjumalla Vincent Marleaun rangaistuslaukauksen.