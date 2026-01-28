Oulun Kärppien korpivaellus jääkiekon SM-liigassa sai jatkoa jännittävien vaiheiden jälkeen, kun se hävisi Pelicansille jatkoajalla maalein 2–3.

Kärpät näytti iskevän kynsin ja hampain voiton syrjään kiinni vajaa kaksi minuuttia ennen päätössummeria, kun Aku Räty vei isännät 2–1-johtoon.

Pelicans ei kuitenkaan taipunut. Vierasjoukkue hyödynsi Atte Ohtamaan kiekonmenetyksen ja Roni Karvinen tasoitti pelin 38 sekuntia ennen loppua venyttäen ratkaisun jatkoajalle.

Jatkoajalla Pelicans vei pidemmän korren. Pelicans riisti kiekon maalin takana ja petasi vetopaikan Daniel Niemiselle, joka puolestaan naulasi kiekon ohi Kärpät-vahti Niklas Rubinin.

Ratkaisumaalin jälkeen ruotsalaisvahti sai rajun raivopurkauksen ja hakkasi mailansa päreiksi.

Kärpät jatkaa tasapelipisteen myötä 15:ntenä. Neljännen perättäisen voittonsa ottanut Pelicans nousi Jukureiden ohi kiinni viimeiseen pudotuspelipaikkaan sijalle 12.

Illan toisessa ottelussa KooKoo haki 5–2-vierasvoiton Ässistä.

KooKoo nousi voittonsa myötä neljänneksi. Ässät jatkaa kahdeksannella sijalla.