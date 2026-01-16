FC Hongan topparilupaus Iivo Nybäck on tulikuuma nimi kotimaan siirtomarkkinoilla.
16-vuotiaan espoolaispuolustajan perässä on MTV Urheilun tietojen mukaan Veikkausliigan kärkiseuroista seuroista vielä HJK, FC Inter ja SJK.
Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että helsinkiläisseura on vetämässä pisimmän korren kilpajuoksussa nuorukaisen palveluksista. Tilanne ratkennee piakkoin.
Nybäck on erittäin kiintoisa tulevaisuuden nimi, joka pelasi vahvan kauden Kakkosessa Hongan takalinjoilla. Hän on esiintynyt mainiosti myös alle 17-vuotiaiden maajoukkueen kapteenina, jonka seurauksena ulkomaan kentiltäkin on riittänyt kosolti kiinnostusta häntä kohtaan.