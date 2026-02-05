MTV Urheilu selvitti: asevelvollisuuden suorittaminen aiheuttaa jättimäisiä vaikeuksia valtaosalle Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen lähitulevaisuuden suurimmista vastuunkantajista.

Viimeisen reilun 10 vuoden aikana suuri joukko teini-ikäisiä suomalaisjalkapalloilijoita on siirtynyt kansainvälisille kentille luomaan uraansa. Nyt asevelvollisuuden suorittaminen tuottaa pelaajille valtavia ongelmia, sillä aikaa palveluksen suorittamiselle ei pelikausien välissä juurikaan ole.

Kyseisen ongelman kanssa painivat tällä hetkellä muun muassa useimmat Huuhkajien lähitulevaisuuden nuorehkot tähtinimet – kuten vaikkapa Leo Walta, Naatan Skyttä, Lucas Bergström, ja Casper Terho.

Myös Pikkuhuuhkajien eli Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen kirkkaimmilla tähdillä: Matias Siltasella, Otto Ruopilla, Luka Hyryläisellä ja Juho Talvitiellä on armeija vielä hoitamatta.

Tilanne on maajoukkuepelaajien kohdalla hyvin hankala, sillä käytännössä loma – eurooppalaisessa kausirytmissä pelaavilla – on kauden päätyttyä niin lyhyt, että asevelvollisuuden suorittaminen olisi käytännössä äärimmäisen haastavaa toteuttaa.

Huuhkajien- ja Pikkuhuuhkajien pelaajat luovat tällä hetkellä kansainvälistä uraa ja pyrkivät ottamaan lähivuosina ratkaisevan askeleensa kohti lajin absoluuttista huippua. Maailman kilpailluimmassa lajissa yrittäjiä riittää lähes maailman joka kolkasta, joten kompromissien tekeminen armeijan vuoksi kovassa kilpailutilanteessa olisi todella haastavaa.

Suomessa siis vasta 18 vuotta täyttänyt henkilö voi astua palvelukseen. Palvelus tulee aloittaa viimeistään sinä vuonna, kun täyttää 29 vuotta. Juuri aikaikkuna asettaa ongelman, sillä jatkossakin lupaavimmat nuorukaiset lähtevät ulkomaan kentille jo 16-18 vuoden iässä. Kilpailu kun on kiristynyt entisestään lajissa.

Urheilukoulun johtaja, everstiluutnantti Ari Koivuaho tiedostaa tilanteen - ja alleviivaa sen haastavuutta jalkapalloilijoiden kannalta.

– Urheilukoulussakin tunnistetaan tämä sama ilmiö. Eli jos nuorena lähdet uraa luomaan Europpaan tai muuallakin, niin se ei ole se helpoin tapa yhdistää siihen asevelvollisuuden suorittamista, hän myöntää MTV Urheilulle.

– Toki Urheilukoulussa olemme sen nähneet ihan käytännön kautta, että tietysti kaikkein parasta olisi, että mikäli mahdollisimman aikaisin varusmiespalveluksen pystyisi käymään alta pois - ennen niitä isoja kenttiä. Mutta kyllä siinä toki omat haasteensa on. Todella nopeasti se 29-30 vuoden ikäraja tulee sieltä vastaan, Koivuaho miettii.

Palloliiton urheilutoimenjohtaja Aki Hyryläinen myöntää asevelvollisuuden suorittamisen olevan haasteellista pelaajille, jotka lähtevät ajoissa maailmalle uraansa luomaan. Hyryläinen painottaa, että pelaajia lähtee varmuudella myös jatkossakin eurokentille - hyvin nuorella iällä.

– Raimo Helminen sanoi taannoin juuri jossain, että nuorten urheilijoiden kannattaisi hoitaa armeija heti pois alta, mutta tosiaan kansainvälisille kentille aikaisin siirtyville jalkapalloilijoilla se on erityisen haastavaa.

Onko esimerkiksi Palloliitossa mietitty toden teolla, mitä asialle voisi jatkossa tehdä?

– Tämä on tietysti lainsäädännöllinen asia, mutta kyllä tästä varmaan pitäisi käydä laajempaakin keskustelua. Ehkä Olympiakomiteankin ohjaamana – eli vinkki ja viesti sinne Petteri Kilpisenkin suuntaan, Hyryläinen hymähtää.

– Asevelvollisuuden suorittaminen keskellä pelaajan urheilu-uraa saattaa olla haasteellista jo omistavan seurankin näkökulmasta, mutta mielenkiinnolla seuraamme, mikäli asioita mietitään uudelleen, hän lisää.

Voisiko sellainen skenaario olla mahdollista, että mahdollisen lakimuutoksen myötä ikärajaa nostettaisiin 35 vuoteen, jolloin asevelvollisuuden suorittaminen olisi kansainvälisen tason jalkapalloilijoille huomattavasti realistisempaa?

– Nyt toimittaja heitti ihan mielenkiintoisen ajatuksen. Jos tuollainen keskustelu syntyisi, niin olisimme varmasti samassa pöydässä keskustelemassa tällaisesta mahdollisuudesta.

