Saman karhun uskotaan tappaneen useita koiria lyhyen ajan sisällä.

Karhun uskotaan tappaneen ainakin kolme koiraa pelkästään kesäkuun aikana Suomussalmella. Kyseessä uskotaan olevan saman karhun tekoset.

Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Ale Seppänen kertoo, että kyseessä on luultavasti sama yksilö.

– Todennäköisesti kyseessä on sama yksilö, nuori uros. Tarkastuksessa on löytynyt tassunjälkiä, joiden leveys on 11 senttimetriä, Seppänen kertoo.

Riistavahinko-sivustolle on ilmoitettu neljä koiravahinkoa Suomussalmella kesän aikana, mutta Seppänen kertoo kuulleensa kolmesta. Yhdessä tapauksessa voi olla kyse tuplakirjauksesta, Seppänen arvelee.

Karhu haki koirat häkeistään

Karhu on hakenut koirat pihapiiristä, koirahäkeistä. Seppäsen mukaan kyseessä on kahden eri talouden koirat.

– Kaksi koiraa samasta talosta ja yksi toisesta talosta, hän sanoo.

Seppänen uskoo, että koiravahinhgot olivat tässä, sillä kesäkuun tapausten jälkeen ei ole uusia tapauksia tullut ilmi.

– On tämä poikkeuksellista, Seppänen sanoo.

Riistavahinko-palvelun mukaan vuoden aikana karhu on tappanut 12 koiraa koko Suomessa.

Karhun metsästysaika alkaa 20. elokuuta. Suomen riistakeskus on myöntänyt tälle vuodelle luvan 182 karhun kaatamiselle.

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