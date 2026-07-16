Laukaan eilinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta.
Putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta, kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hannu Hänninen STT:lle.
Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen.
Karttakuva.MTV, Mapcreator
Otkes kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikkoiltana saaneensa paikkatutkinnan Laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty.
Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle.