Mansikka-halloumisalaatti on täydellinen kesäsalaatti, joka maistuu esimerkiksi kesäpäivän kevyenä lounaana. Nappaa helppo ohje!

Etsitkö hyvää ja kesäistä salaattiohjetta? Mansikan ja halloumin yhdistelmällä ei voi mennä pieleen.

Salaatin ohje on alun perin keittiömestari ja ravintoloitsija Hans Välimäen käsialaa.

Kokeile eri lisukkeilla

Mansikka-halloumisalaatin raaka-aineita voi hieman vaihdella jääkaapin sisällön mukaan. Kokeile salaattia erilaisilla yrteillä tai lisää joukkoon esimerkiksi raikasta vesimelonia. Salaatin ideana on, että sen pääraaka-aineet, mansikka, halloumi ja parsa, saavat kauniin paistopinnan grillissä.

Vinkki! Halloumijuuston voi reseptissä korvata myös esimerkiksi grillijuustolla tai kotimaisella Halla-juustolla.

Salaatti viimeistellään Hans Välimäen helpolla ja törkeän hyvällä chimichurri-kastikkeella, joka on täydellinen makupari myös grillilihalle.

Jos haluat mansikka-halloumisalaatista entistä ruokaisamman, nauti se esimerkiksi varhaisperunoiden ja savulohen kera.