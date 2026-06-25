Susikanta on arviolta 430 suden suuruinen, mikä on täsmälleen sama luku kuin vuonna 2025.
Susikanta oli maaliskuussa edellisvuoden tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Maaliskuussa kanta-arvio oli 430 sutta. Lukema on täsmälleen sama kuin vuotta aiemmin.
Kantaan ovat vaikuttaneet alkutalvesta toteutettu suden kannanhoidollinen metsästys ja tunnetun kuolleisuuden kaksinkertaistuminen.
Luonnonvarakeskuksen mukaan metsästys vaikuttaa susikantaan heti poistettujen yksilöiden kautta, mutta osa sen vaikutuksista näkyy vasta pitkällä aikavälillä. Mahdollinen metsästys ja kokonaiskuolleisuus ratkaisevat sen, miten kanta pitkällä aikavälillä kehittyy.
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