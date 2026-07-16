Lääkärit kertovat, mistä lämpösairauden tunnistaa.

Siinä missä sopivan lämmin keli voi auttaa rentoutumaan ja olla hyvinvointia lisäävä tekijä, ovat korkea ulkolämpötila ja pitkään jatkunut helle todellisia terveysriskejä ihan jokaiselle.

Helteestä puhutaan Suomessa, kun lämpötila ylittää 25 astetta. Ilmatieteenlaitos antaa hellevaroituksen, kun lämpötila lähestyy tai ylittää 27 astetta ja päivän keskilämpötila nousee jopa 20 asteeseen.

– Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että mitä korkeammaksi lämpötila nousee, sitä suurempi on riski terveydelle. Jos helle kestää yli kolme tai neljä päivää, alkaa myös sisälämpötila lämpenemään merkittävästi, jolloin palautuminen ei ole mahdollista edes yöaikaan, kertoi THL:n ylilääkäri Mikaela Grotenfelt-Enegren Huomenta Suomessa toukokuussa 2024.

Helteen terveysriskit liittyvät sekä kehon lämmönsäätelyyn että nestetasapainon ylläpitoon.

– Jos on perussairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia tai hengityselinsairauksia, on elimistön lämmönsäätely vaikeampaa. Myös iäkkäille helteet tarkoittavat ihan todellisia terveysriskejä.

– Ikäihmisillä on tavallista, etteivät he samalla tavalla tunne janon tunnetta tai lämmön vaikutuksia. Pitäisi muistaa juoda, vaikka ei tule janon tunnetta.