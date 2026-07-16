Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattajaryhmä SMJK on ilmaissut huolensa Palloliiton hallituksen tuesta Fifan kiistellylle puheenjohtajalle Gianni Infantinolle.
Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoi tiistaina Ylen haastattelussa, että hallitus päätti kesäkuun lopussa asettua Infantinon jatkokauden kannalle.
Päätös on herättänyt paljon kritiikkiä, sillä Infantino on ollut huomattavan negatiivisen julkisuuden kohteena yhteyksistään Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin ja sotkeuduttuaan MM-kisojen aikana amerikkalaispelaajan pelikiellon purkamisesta nousseeseen kohuun.
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Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry ilmaisi huolensa Palloliiton aikomuksesta.
SMJK pelkää sosiaalisen median julkaisussaan, että Infantinon jatkokausi tuo jalkapallokannattajille lisää kielteisiä vaikutuksia.
– Infantinon puheenjohtajakaudella kannattajien kokemukset ja tarpeet ovat jääneet yhä useammin kaupallisten tavoitteiden varjoon.
– FIFA on etääntynyt kannattajista, jotka muodostavat jalkapallon ytimen. Tämä näkyy päätöksissä turnausten järjestämispaikoista, lippujen hinnoista ja tapahtumien saavutettavuudesta.
– FIFAn johtoon ei tule tukea henkilöä, joka ei ole valmis puuttumaan kannattajien kohtaamiin keskeisiin ongelmiin, SMJK toteaa kirjoituksessaan.