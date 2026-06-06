Karhu pelastettiin puusta asuinalueella Arizonassa.
Yllättävä tilanne nähtiin tiistaina Sahuaritan kaupungissa Arizonassa, kun nuori oli kiivennyt korkealle puuhun keskellä asuinaluetta.
Paikalle kutsuttiin poliisi sekä villieläinviranomaiset arvioimaan tilanne.
Karhu päätettiin rauhoittaa nukutusnuolella, minkä jälkeen maassa poliisit ja viranomaiset olivat ottamassa putoavaa karhua vastaan presulla.
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Putoamishetki ikuistettiin videolle.
Karhu tuli ryminällä alas, jonka seurauksena yksi viranomaisista kaatui sen päälle.
Myöhemmin eläin kuljetettiin pois alueelta ja vapautettiin takaisin luontoon.
Miten karhu putosi puusta? Katso pelastusoperaatio ylhäällä olevalta videolta!
Lähde: KameraOne