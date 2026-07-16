Hallitseva F1-mestari Lando Norris saa kymmenen lähtöruudun rangaistuksen viikonloppuna ajettavaan Belgian osakilpailuun.

McLaren on vaihtanut Norrisin autoon moottoriosia kauden neljännestä voimayksiköstä, mikä ylittää säännöissä sallitun enimmäismäärän.

Norrisin kauden ensimmäinen moottori rikkoutui jo ennen Kiinan GP:tä keväällä. Seuraavat ongelmat tulivat vastaan Japanissa ja Monacossa.

Belgian GP on ohituspaikkojensa ansiosta suosittu paikka väistämättömän rangaistuksen ottamiselle.

McLaren on jäänyt mestaruuskautensa jälkeen Mercedeksen ja Ferrarin vauhdista. Norris on kuljettajien MM-pisteissä viidentenä ajettuaan toiseksi Miamin ja kolmanneksi Britannian osakilpailuissa.

Mercedeksen Kimi Antonelli johtaa sarjaa 25 pisteen erolla ennen tallikaveriaan George Russellia.