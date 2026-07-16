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Donald Trumpia uhkaa MM-kisoissa äärimmäisen kiusallinen tilanne

Espanjan valtio on ollut viime aikoina Donald Trumpin hampaissa. Sunnuntaina Trump saattaa jakaa MM-pokaalin Espanjan jalkapallomaajoukkueelle. Getty Images/AOP

Julkaistu 47 minuuttia sitten

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tarkoitus jakaa jalkapallon MM-pokaali tulevalle maailmanmestarille ensi sunnuntaina. Trump on kutsunut Espanjan valtiota menetetyksi tapaukseksi. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Espanja ja Argentiina kohtaavat toisensa MM-finaalissa New Yorkissa. Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantino ilmoitti kesäkuussa, että

jakaa mestaruuspystin voittajajoukkueen kapteenille ottelun jälkeen.

Tämä poikkeaa Fifan aiemmasta MM-finaaliprotokollasta.

Jos Espanja valloittaa historiansa toisen MM-tittelin, Trumpilla on edessään mahdollisesti kiusallinen tilanne. Hän nimittäin kutsui Espanjan valtiota "menetetyksi tapaukseksi" ja vähätteli espanjalaisia ihmisiä reilu viikko sitten Naton huippukokouksessa.

Trump sanoi haluavansa katkaista kaikki kauppasiteet Espanjan kanssa ja kutsui maata "surkeaksi Nato-kumppaniksi".

– He eivät ota osaa. He eivät maksa. En halua olla missään tekemisissä Espanjan kanssa, Trump jyrähti.

– He ovat toivottomia ja huonoja ihmisiä, sillä he pakottavat kaikki muut menemään, maksamaan ja tekemään töitä.

Trumpin purkauksen jälkeen Espanjan pääministeri Pedro Sanchez kuitenkin vakuutteli, että maiden välit ovat kunnossa.

MM-jalkapallon mitalipelit:

Sunnuntai 19.7.

Pronssiottelu Ranska–Englanti klo 00.00 (MTV Katsomo+ Urheilu ja MTV3)

Finaali Espanja–Argentiina klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

3:53 Asiantuntijat ennakoivat MM-finaalin voimasuhteita: "Espanja vakuuttaa tällä hetkellä enemmän".

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Karvoseen voit olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen. Sähköposti: ossi.karvonen@mtv.fi.

Donald Trump saattaa jakaa MM-pokaalin haukkumalleen Espanjalle | MTV Uutiset