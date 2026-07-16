Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tarkoitus jakaa jalkapallon MM-pokaali tulevalle maailmanmestarille ensi sunnuntaina. Trump on kutsunut Espanjan valtiota menetetyksi tapaukseksi.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Espanja ja Argentiina kohtaavat toisensa MM-finaalissa New Yorkissa. Kansainvälisen jalkapalloliiton puheenjohtaja Gianni Infantino ilmoitti kesäkuussa, että