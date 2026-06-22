Linnea Leino kertoi Ylen haastattelussa, että kohtaisi vaellusharrastuksessaan metsässä mieluummin karhun kuin miehen. Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti tulistui tästä ilmauksesta.

Näyttelijä Linnea Leino kertoi Ylen haastattelussa vaellusharrastuksestaan. Hän sanoi jutussa että, monet ovat tiedustelleet häneltä, miten hän uskaltaa käydä yksin vaeltamassa.

Leino pohtii, että jos pitäisi valita, niin mieluummin hän kohtaisi metsässä karhun kuin miehen.

– Yksikään karhu ei ole minua pelotellut, mutta sitten jotenkin ne limaiset miehet, Leino sanoo Ylen jutussa.

Hän kertoo, että pariin otteeseen vaelluksilla on tullut vastaan miehiä, jotka ovat kyselleet häneltä epäasialliseen sävyyn "miten noin nätti tyttö uskaltaa olla yksin täällä metsässä".

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Leino kertoo myös tilanteesta saunalla. Hän meni saunaan erään miehen jälkeen, mutta Leinolle jäi vaikutelma, että mies jäi seurailemaan häntä.

Linnea Leinon haastattelu on aiheuttanut närää Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahdessa, joka syyttää X-palvelussa Leinoa ja Ylen juttua "psykoottisesta miesten demonisoinnista". Hän myös esittää Leinolle haasteen.

– Luulin, että tämä psykoottinen miesten demonisointi riittäisi jo, mutta ei, Ylellä on missio. Leinolle pieni haaste: Mennään eläintarhaan ja hän saa valita, viettääkö tunnin karhuaitauksessa vai kanssani sen ulkopuolella, Sammallahti kirjoittaa.