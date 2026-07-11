Korkeasaaressa eletään historiallisia hetkiä, sillä eläintarhassa on ensimmäistä kertaa 20 vuoteen ahmanpentuja.

Jo 12-vuotias naarasahma Pinja sai kuin ihmeen kaupalla huhtikuussa kaksi pentua, Sampon ja Salan. Eläintenhoitaja Susan Nuurtila kertoo, että sopivaa urosta etsittiin monien vuosien ajan, mutta onni ei tuntunut suosivan millään.

– Urokset ovat sairastuneet ja menehtyneet jostain syystä. Nyt sitten tuli tämä nuori Grimir ja siinä ihan selkeästi "henkilökemiatkin" toimivat tosi hyvin.

Hiljattain myös Grimir-isä on päässyt mukaan perheen arkeen, vaikka tarkoitus oli alun perin antaa äidille enemmän aikaa pentujen kanssa. Ensikosketus yhteiseloon oli nimittäin puhdas vahinko.

– Isä-ahma sai tuolla meidän takatiloissa väliluukun auki ja seuraavana päivänä siellä oli koko perhe samassa tilassa. Se meni niin hyvin, että päätimme antaa niiden olla yhdessä.

Sampo ja Sala kasvavat nyt kovaa vauhtia ja välillä isä on joutunut jopa kiipeämään puuhun saadakseen hengähtää villiltä menolta.

– Ne ovat tällä hetkellä noin neljä kuukautta vanhoja ja totuttelevat juuri tuohon ulkotarhaan.

Sampo ja Sala syntyivät huhtikuussa.

Utelias mutta arka peto

Ahma on Euroopan suurin näätäeläin. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan niitä on Suomessa tällä hetkellä hieman yli 500.

Kyseessä on lähtökohtaisesti ihmisiä välttävä petoeläin, jota näkee luonnossa hyvin harvoin.

– Ahma on todella uhanalainen Suomessa. Ne elävät sellaisilla alueilla, että ihmisiä ei yleensä ole lähimaillakaan. Ne ovat hyvin uteliaita, mutta silti arkoja.