Poliisi pyytää havaintoja koiran hyökkäyksestä Seinäjoella.

Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos tiedottaa tutkivansa keskiviikkona 8. heinäkuuta Seinäjoella tapahtunutta koiran hyökkäystä. Hyökkäys tapahtui Seinäjoen Pelipuiston metsikössä Ruukintien läheisyydessä, poliisi tiedottaa.

Poliisille tuli noin varttia vaille yhdeksän illalla ilmoitus irrallaan olevasta koirasta, joka oli hyökännyt ulkoilijan kimppuun. Uhri sai tilanteessa välitöntä hoitoa vaatineita vammoja.

Uhri oli ulkoiluttamassa omaa koiraansa, kun metsikössä irrallaan liikkunut koira hyökkäsi yllättäen heidän kimppuunsa. Henkilön mentyä suojaamaan omaa koiraansa hyökkäävä koira kävi hänen kimppuunsa. Tämän jälkeen koira poistui paikalta.

Havaintoja kaivataan

Poliisin tietojen mukaan koira oli kookas, labradorinnoutajan kokoinen tumma sekarotuinen koira. Sillä saattoi olla myös vaaleampia värityksiä, mutta pääväri oli tumma tai musta.

Koiran omistaja ei toistaiseksi ole poliisin tiedossa.

Tapahtuneesta ja koiran omistaja kaivataankin nyt havaintoja. Poliisi pyytää omistajaa sekä kaikkia silminnäkijöitä tai koiran tunnistavia ottamaan yhteyttä Pohjanmaan poliisilaitokseen.

Havaintoja voi toimittaa vihjenumeroon 0295 415 501 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.