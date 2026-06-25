Helsingin Lauttasaaressa nähtiin keskiviikkoaamuna harvinainen vieras, kun hirvi ilmestyi talojen välistä auton eteen.
Kerrostaloalueella juossut hirvi yllätti töihin autoilemassa olleen Tuomas Tuomi-Nikulan keskiviikkoaamuna Helsingin Lauttasaaressa.
Tuomi-Nikulan mukaan hirvi juoksi ensin auton vieressä ja katosi, mutta ilmestyi hetken kuluttua talon takaa auton eteen.
– Hätääntyneen näköinen se oli, hän kertoo.
Auton edestä juokseva hirvi ei ole tyypillinen näky Lauttasaaressa. Tuomi-Nikula arvelee, että se on saattanut uida saareen pikemminkin kuin tulleen sinne siltoja pitkin.
Taajamassa vauhdikkaasti liikkuva suuri hirvi voi olla vaarallinen. Eläintä pyritään ensisijaisesti auttamaan ja ohjaamaan takaisin sen luontaiseen ympäristöön, kirjoittaa Metsästäjälehti.
Tuomi-Nikula kertoo soittaneensa hirvestä hätäkeskukseen. Kerrostalon pihaan juokseneen eläimen kohtalosta ei ole tietoa.
Lauttasaari on noin 25 000 asukkaan merellinen kaupunginosa Länsi-Helsingissä.