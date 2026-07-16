Kolmiodraama-sarjasta tuttu Juho on kihlautunut.

Kolmiodraama-sarjan toisella kaudella seurattiin jälleen viiden pääsinkun deittailua kesäisessä Helsingissä. Toinen kausi tuli päätökseen helmikuussa.

Kaudella yhtenä pääsinkuista nähtiin Juho. Hän asui sarjan kuvauksissa yhdessä Heidin ja Satun kanssa.

Juho oli mukana keväällä päättyneen Kolmiodraama-sarjan toisella kaudella.MTV oy

Rakkaus löytyi lopulta kuvausten ja ohjelman ulkopuolelta. Juho paljastaa tuoreimmassa Instagram-julkaisussaan kihlautuneensa.