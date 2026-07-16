Aleksi Valavuori ilmoitti hänen ja puolisonsa kahdenkeskeisestä laatuajasta ovelalla tavalla.

Urheilu- ja mediapersoona Aleksi Valavuoren tuore somepostaus sai hänen seuraajansa hieraisemaan silmiään.

Mies jakoi Instagram-tililleen yhteiskuvan hänestä ja vaimostaan ja raapusti kuvan kylkeen tekstin, jonka alun perusteella pariskunnan saattoi luulla eronneen.

– Tämä ei ole tarina epäonnistumisesta, vaan tarina kahdesta ihmisestä, jotka uskaltavat valita onnellisuuden – myös silloin, kun se tarkoittaa irti päästämistä, Valavuori alustaa.

Valavuori pyytää seuraajiaan kunnioittamaan hänen ja puolisonsa yksityisyyttä "uuden luvun alkaessa" ja kiittää näitä "rakkaudesta, tuesta ja kauniista viesteistä, joita he tietävät saavansa".

Vasta tekstin lopussa käy ilmi, mitä julkaisu todellisuudessa koskee.

– Olemme olleet yhdessä yli 3 vuotta ja naimisissa lähes kaksi vuotta. Yhteinen aikamme on ollut todella vähissä. Tästä syystä päädyimme molempien kannalta parhaaseen ratkaisuun ja päätimme viettää seuraavat kaksi viikkoa vain toistemme seurassa. Haluamme vaimoni kanssa toivottaa kaikille oikein mukavaa kesää, Valavuori päättää tekstinsä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Julkaisu on kerännyt toistasataa kommenttia.