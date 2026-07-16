NHL-seura Philadelphia Flyers on solminut nelivuotisen jatkosopimuksen hyökkääjä Trevor Zegrasin kanssa.
Pelaajamarkkinoilla rajoitettuna vapaana agenttina ollut Zegras, 25, saa sopimuksella reilun yhdeksän miljoonan dollarin vuosiansiot, yhteensä 36,5 miljoonaa. Kausitienestit ovat tämänhetkisen Flyers-pelaajiston suurimmat.
Zegras tuli Flyersiin vuosi sitten Anaheim Ducksista. Hän teki viime kauden 81 ottelussa NHL-uransa ennätyksen maaleissa (26) ja tehopisteissä (67).
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Flyers selvisi pudotuspeleihin ensi kertaa kuuteen vuoteen. Tie katkesi toisella kierroksella tulevan mestarin Carolinan käsittelyssä.