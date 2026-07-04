3-vuotias poika sai vakavia vammoja krokotiiliaitauksessa Isossa-Britanniassa. Hänelle on tehty viisi leikkausta ja ainakin kaksi on vielä edessä.

Iso-Britanniassa epäillään, että 3-vuotias poika heitettiin krokotiilien aitaukseen eläintarhassa Huntingdonshiressa 18. kesäkuuta. Yksi eläintarhan omistajista hyppäsi aitaukseen ja pelasti lapsen.

Poika sai vakavia vammoja, ja The Guardianin mukaan hän on nyt käynyt läpi viisi leikkausta. Häntä odottaa pitkä kuntoutuminen.

Norfolkista kotoisin oleva 30-vuotias mies pidätettiin tapauksen jälkeen murhan yrityksestä epäiltynä.

Hänet vapautettiin myöhemmin tutkinnan ajaksi, sillä poliisin mukaan hänen ”ei katsottu kykenevän kuulusteluun”. Epäillyllä on tiettävästi oppimisvaikeuksia, ja hän oli matkalla hoitajien seurassa.

Vanhemmat ovat ”asuneet sairaalassa” siitä lähtien, kun välikohtaus tapahtui, ja olleet pois töistä.

Pojan perhe kiitti lahjoittajia, jotka ovat keränneet pojan hoitoja varten yli 25 000 puntaa, eli noin 29 000 euroa.