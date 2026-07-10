Poikkeusluvat karhunpyyntiin ovat tarkoitettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle.
Suomen riistakeskus on myöntänyt syksylle poikkeusluvan 182 karhunpyyntiin. Luvat on kohdennettu itäiselle ja keskiselle kannanhoitoalueelle.
Riistakeskukseen saapui 37 poikkeuslupahakemusta, joista 17 hyväksyttiin ja 20 hylättiin.
Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti aiemmin, ettei se rajoita enää riistakeskuksen toimivaltaa myöntää kannanhoidollisia poikkeuslupia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu, jonka mukaan karhukannan kasvusta voi aiheutua alueellisesti haittoja, joihin on perusteltua puuttua ennakoivasti.