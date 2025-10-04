Kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Limnell kertoi Facebookissa viestistä, joka oli kirjoitettu uhkailevaan sävyyn.

Kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) kertoi saaneensa eilen perjantaina palautetta viestillä, jonka sävy oli uhkaava.

Limnell avaa viestin sisältöä Facebookissa.

– Sun kannattaa varoa missä liikut, koska susta ei jää mitään jäljelle, jos sut nään, viestissä luki.

Limnell pitää tätä vakavana muistutuksena siitä, että julkisesti toimivien ihmisten työ ei aina miellytä kaikkia.

– Kritiikki kuuluu demokratiaan, mutta uhkaukset eivät. Ne ylittävät rajan, jota ei pidä ohittaa olankohautuksella. Jokainen tällainen viesti on otettava tosissaan – ei vain minun kohdallani, vaan yleisemmin.

Kirjoituksessaan Limnell jatkaa, että Suomessa on oltava selvää, että poliittinen keskustelu, erimielisyydet ja väittely ovat osa demokratiaa.

– Sen sijaan väkivallalla vihjaileminen tai suora uhkailu on asia, johon on puututtava määrätietoisesti.

Limnell kertoo halunneensa tuoda tämän asian esille, koska läpinäkyvyys ja rohkeus puhua auttavat suojelemaan että yksilöitä että demokratiaa.

– Turvallisuuden tunne ja demokratia eivät saa murentua pelolla. Yhteiskuntamme vahvuus on siinä, että emme vaikene, vaan puolustamme oikeuttamme keskustella vapaasti ja turvallisesti.