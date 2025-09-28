Viime viikonloppuna perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen heräsi kotonaan siihen, kun tuntematon mies puhui hänelle keskellä yötä.

Kansanedustaja Sanna Antikainen (ps.) kertoo Facebook-päivityksessään, miten tuntematon mies tunkeutui hänen kotiinsa yöllä viime viikonloppuna Outokummussa. Hänen kotinsa ovi ei ollut lukittuna.

– Heräsin siihen, että hän puhui minulle keskellä yötä. Tilanne oli pelottava, vaikka minua tai muita talossa olleita ei uhattu väkivallalla, Antikainen kirjoittaa.

Poliisi poisti miehen Antikaisen kodista, mutta tämä tuli seuraavana päivänä etsimään kansanedustajan pihalta puhelintaan ja avaimiaan.

– Hän pyysi anteeksi ja kertoi päätyneensä kotiini toisen miehen opastamana. Tämä toinen henkilö oli ehtinyt poistua ennen kuin heräsin. Mitään ei varastettu tai rikottu, Antikainen selventää.

Antikainen teki asiasta rikosilmoituksen ja toivoo, että myös toinen mieshenkilö tavoitetaan. Hän on Antikaisen vahvistamattomien tietojen mukaan outokumpulainen tai ainakin Outokummussa asioiva mies.

– Arvostan saamaani anteeksipyyntöä, sellaisen esittäminen kertoo suoraselkäisyydestä. On varmaan kuitenkin kaikkien mielestä ymmärrettävää, että itseäni yhä tämä syy tulla kotiini keskellä yötä luonnollisesti kiinnostaa tietää, koska talossa asuu muun muassa lapsia, Antikainen kirjoittaa.

Nykyisin hän pitää kotiovensa tiukasti lukossa. Viimeviikkoinen oven aukiolo oli Antikaisen mukaan inhimillinen unohdus.

– Nyt niitä ei enää tapahdu, nimittäin "ovi" ja "lukko" on nykyisin viimeinen asia ennen nukahtamistani iltaisin. En enää koskaan halua herätä kuten viikko sitten heräsin, Antikainen painottaa.

Hän korostaa kirjoituksessaan toistaiseksi toiselle tuntemattomalle mieshenkilölle, että itse äitinä hän säikähti tunkeutumista aika lailla ja haluaisi asiaan selvyyden, jotta saisi nukuttua yönsä paremmin.

– Jos siis olet kyseessä oleva henkilö tai tiedät asiasta jotakin, niin ota yhteys minuun tai Itä-Suomen poliisiin. Parhaiten saat kiinni, kun laitat tekstarin 050 514 3140, asiasi ja mahdollisen soittopyynnön, Antikainen päättää kirjotuksensa.

Itä-Suomen poliisi vahvisti MTV Uutisille, että tapausta vastaava rikosilmoitus on kirjattu 21. syyskuuta. Poliisi ei kuitenkaan voinut kertoa ilmoituksen tekijän nimeä.

Antikainen on sairaanhoitaja ja kahden pojan äiti. Hän on toiminut perussuomalaisten kansanedustajana vuodesta 2019.

Juttua muokattu 28.9. kello 11.58: Lisätty Itä-Suomen poliisin MTV Uutisille kertoma vahvistus rikosilmoituksesta.