Arhinmäestä Itis-sanaa saa käyttää myös Itäkeskuksen kaupunginosasta, kauppakeskusjohtajasta ei.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki kirjoittaa Facebook-tilillään Itäkeskuksessa sijaitsevan Puotinharjun ostoskeskuksen eli Puhoksen ja kulttuurikeskus Stoan kaavamuutoksesta.

– Tämä on juuri sellaista kaupunkipolitiikkaa, jota lähiöpormestarina olen ajanut, Arhinmäki kirjoittaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona uuden kaavan, joka mahdollistaa kulttuurikeskuksen laajentamisen sekä Puhoksen kunnostamisen.

Kommenteissa virisi ensin keskustelu siitä, mistä Puhos sanana on muodostunut, sen jälkeen heräsi "kamppailu" Itis-sanan käytöstä, kun Arhinmäki kirjoitti, ettei "Itiksen" kehittäminen rajoitu pelkästään Puhokseen ja Stoaan.

Kauppakeskus Itiksen kauppakeskusjohtaja Hannis Raitanen ilmestyi kommentoimaan.

– Moi Paavo ja terkut Itiksestä – kauppakeskuksesta. Saisiko ystävällisesti pyytää, että alueesta puhuttaisiin Itäkeskuksena ja Itis tarkoittaa sitten rekisteröidyn tavaramerkin mukaisesti kauppakeskusta? Kiitos.

Arhinmäki, kuten muutama muukin kommentoija, todennäköisesti ajatteli kyseessä olleen humoristinen huomio.

– Oliko tämä vitsi? Arhinmäki kommentoi Raitaselle.

Suuren osan elämästään Itä-Helsingissä asunut Arhinmäki lateli perusteita tiskiin.

– Itis on ollut koko Itäkeskuksen slanginimi alusta asti kuten vaikkapa Sörkka, Hertsiga, Kondeka, Myllikä… Se että joku ulkomaalaisomisteinen kauppakeskus rekisteröi paikannimen, ei lopeta puhumista paikannimestä nimellä. Itis on osa-alue, ei kauppakeskus. Itiksen uimahalli, Itiksen bussiterminaali, Itiksen metroasema, Itiksen koulu…. Se ei muuta sitä, miten puhutaan.

Raitanen vastaa.

– Ei muuta sitä miten puhutaan, mutta kun kirjoitetaan kaupungin tekemistä päätöksistä, olisi edes kiva, että siinä nimet olisivat oikein. Ihan tällainen kaino toive.

Pari kommentoijaa huomauttaa myös, että kannattiko kauppakeskuksen nimeä alun perin vaihtaa ja, että aluetta on kutsuttu Itikseksi jo 40 vuotta.

Vuonna 1984 avattu Itis-kauppakeskus toimi alkujaan Itäkeskus-nimellä (kuten aluekin), kunnes sen nimi vaihdettiin vuonna 2012 muotoon Itis.

Lopuksi Arhinmäki toteaa kauppakeskusjohtaja Raitaselle.

– Kainoon toiveesi ei voida vastata. Helsinkiläiset eivät muuta käytettyjä paikannimiä yhdysvaltalaisen pankin toimesta.

Kauppakeskuksen omistaa nykyisin yhdysvaltalainen liikepankki Morgan Stanley.