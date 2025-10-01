Krista Kiurun pahoinpitelijä kertoo käyttäneensä MDPV-huumetta ennen kansanedustajan pahoinpitelemistä.

Vuonna 1990 syntynyt mies sai tänään tuomion kansanedustaja Krista Kiurun pahoinpitelystä viime joulukuussa. Mies tuomittiin pahoinpitelystä 30 päivän ehdottomaan vankeuteen.

Tapauksen esitutkintapöytäkirjat paljastavat tapahtumien kulun ennen huitaisua. Mies kertoi kuulusteluissa avoimesti tekemisistään ja tuntemuksistaan tapahtuma-aikana.

Kävi pistämässä pahamaineista muuntohuumetta

Mies oli aiemmin päivällä käynyt hakemassa neulanvaihtopisteestä puhtaat käyttövälineet ja mennyt sen jälkeen metroaseman vessaan käyttämään huumeita.

– Vedin MDPV:tä tuhdin annoksen, mies kertoi poliisille kuulusteluissa.

MDPV on muuntohuume, joka luokiteltiin vuonna 2010 Suomessa huumausaineeksi. Ennen huumausaineluokittelua katukielessä "aakkosina" tunnetuksi tullut aine herätti huomattavaa huolta Suomessa.

Aine oli korvannut amfetamiinin käyttöä. Se on kuitenkin amfetamiinia vahvempaa ja sen kerrottiin liittyvän aggressiivisuuden lisääntymiseen ja psykoottiseenkin oireiluun.

Sen käyttöön on liitetty useita kuolemantapauksia Suomessa.

MDPV kuuluu kemiallisesti katinonien luokkaan, kuten myös alfa-PVP. THL:n jätevesitutkimusten mukaan MDPV:n käyttö on nykyään Suomessa laajalti loppunut.

Ei tiennyt, että uhri "julkkis"

Huumeiden käytön jälkeen mies oli noussut metroon, mutta tuli heitetyksi ulos Hakaniemessä. Siitä hän oli jatkanut Kaisaniemeen, jossa löi Krista Kiurua.

– En tiennyt yhtään kuka hän oli. Mulla oli ilmeisesti vähän huono tuuri siinä aikaisemmin. Siinä sitten kävi sellainen yhteensattuma. En tiennyt, et tässä kukaan julkkis oli tai kansanedustaja. Vaikka olisin nähnyt hänet kunnolla, en olisi tiennyt, että hän on julkkis tai jotain.

– En tiedä miten mulla on tällainen tuuri käynyt, että se oli just kansanedustaja.

Mies kertoi, ettei ole poliittisesti aktiivinen, vaan muistaa lähinnä joskus äänestäneensä presidentinvaaleissa. Hän oli sitä mieltä, että Kiuru ei hänestä näyttänyt poliitikolta.

Mies kertoi kuulleensa uhrinsa henkilöllisyyden vasta, kun poliisipartio tuli hänen kotiinsa. Mies tunnistettiin valvontakamerakuvien ansiosta.

"Tuli sellaisia vainoharhaisia ajatuksia"

Mies kertoi olleensa tapahtumahetkellä ärsyyntynyt ja mahdollisesti vainoharhainenkin. Kiurun puhuma puhelu muuttui hänen silmissään viranomaisille soittamiseksi.

– Ehkä mulla on ollut jotain ongelmia ja oon ollut niin sekavassa tilassa.

– Mulla oli vähän kiukkuinen olo, kun Kaisaniemessä liukastuin ja kävelin siinä. Katsoin, että tämä henkilö puhuu tietty poliisien kanssa, kun olin törttöillyt siinä. Käytökseni on saattanut olla huomiota herättävää. Tuli sellaisia vainoharhaisia ajatuksia.

Vainoharhat MDPV:n tunnettu haittavaikutus

Vainoharhaiset ajatukset ovat tunnettu MDPV:n joillekin aiheuttama haittavaikutus. Mies itsekin tunnisti, että tämä saattaa olla hänen toimintansa taustalla.

Hän totesi, että on yleensä rauhallinen, mutta paljon ärsytettynä "vähän väkivaltainen". Päihtymys kuitenkin muuttaa miehen mukaan hänen persoonaansa.

– Olen silloin ihan eri aaltopituudella ja eri ihminen. Saattaa tulla sellaisia kimpaantumisia. Saatan kuvitella jotain asioita. Aattelen, että jos joku puhuu kaupassa puhelimeen voin ajatella, että henkilö soittaa poliisille tai jotain.

MDPV:n käyttö aiheuttaa tätä hänen mukaansa erityisesti. Se vaikuttaa kiihdyttäneen myös hänen elintoimintojaan, koska hänelle tuli kuuma joulukuisessa Helsingissä.

– Se vaikuttaa sillain, että minusta tulee aika villi. Vähän jos ottaa liikaa se lähtee käsistä. Hävitin mun vyön. Mulla oli niin kuuma, että jouduin nostelemaan housujani. Hävitin puhelimeni ja sitten ne kamat taisin heittää sinne järveen Hakiksen puolella. En halunnut enää vetää niitä, hän kuvaili.

Esitutkintapöytäkirjan perusteella miehen käyttämiä aineita ei hänen verestään tutkittu. Täyttä varmuutta käytetystä aineesta ei siis ole, sillä ei ole tavatonta, että henkilö luulee käyttävänsä jotain ainetta, mutta käyttääkin toista.

Päihtyneenä riehaantuminen ei ole miehelle ensimmäinen kerta. Mies on aiemmin tuomittu ventovieraisiin ihmisiin kohdistuneista pahoinpitelyistä.

