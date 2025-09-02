Woody Allen Donald Trumpista: "Erittäin hyvä näyttelijä"

Elokuvaohjaaja Woody Allen kiittelee yhdysvaltalaispodcastissa presidentti Donald Trumpin näyttelijäntaitoja.

Yksi 1900-luvun jälkipuoliskon ja 2000-luvun alun tunnetuimmista yhdysvaltalaisista elokuvaohjaajista ja koomikoista Woody Allen sanoo pitäneensä työskentelystä maan nykyisen presidentin Donald Trumpin kanssa.

Allen kommentoi asiaa amerikkalaisen koomikon ja televisiojuontajan Bill Maherin Club Random -podcastissa.

Trump teki pienen roolin Allenin vuonna 1998 ohjaamassa elokuvassa Celebrity. Filmi sai Suomen ensi-iltansa kesällä 2000.

Trump esiintyi kohtauksessa, jossa hän kertoi suunnittelevansa ostavansa Manhattanilla New Yorkissa sijaitsevan Pyhän Patrickin tuomiokirkon ja rakentavansa sen tilalle "hyvin, hyvin korkean ja kauniin rakennuksen". Kyseessä oli ironiseksi tarkoitettu repliikki.

Woody Allenin Celebrity-elokuvassa nyttelivät muun muassa Kenneth Branag (kuvassa oikealla), Winona Ryder ja Leonardo DiCaprio (kuvassa keskellä)./All Over Press

"Jos hän antaisi minun ohjata häntä presidenttinä, voisin tehdä ihmeitä"

Allenin mukaan Trumpin kanssa oli "miellyttävä työskennellä" ja hän oli "erittäin hyvä näyttelijä".

– Hän oli hyvin kohtelias, osasi asettua oikeaan kohtaan kuvauksissa, teki kaiken oikein ja hänellä oli todellinen showbisneksen taju, Allen ylisti.

– Voisin ohjata häntä nyt. Jos hän antaisi minun ohjata häntä presidenttinä, voisin tehdä ihmeitä.

Allen lisäsi, että vaikka hän ei kannata Trumpin politiikkaa – hän sanoi äänestäneensä Kamala Harrisia vuoden 2024 vaaleissa – hän oli vaikuttunut Trumpin karismasta ja esiintymiskyvystä kameran edessä.

Allen myös ihmetteli, miksi Trump halusi ryhtyä poliitikoksi.

– Politiikka on pelkkää päänsärkyä, vaikeita päätöksiä ja tuskaa. Tämä oli mies, jonka näin Knicksin peleissä, joka tykkäsi pelata golfia ja tuomaroida kauneuskilpailuja – asioita, jotka ovat rentouttavia ja nautinnollisia.

– Se, miksi kukaan haluaisi yhtäkkiä ryhtyä käsittelemään politiikan ongelmia, on minulle mysteeri, Allen ihmetteli.

Trump tähdittänyt useita elokuvia

Trump on esiintynyt lähinnä itsenään Celebrityn lisäksi useassa muussakin elokuvassa, kuten Chris Columbusin ohjaamassa filmissä Yksin kotona 2 – Eksynyt New Yorkissa (1992) ja Michael Douglasin tähdittämässä ja Oliver Stonen ohjaamassa elokuvassa Wall Street: Money Never Sleeps (2010).

Donald Trump ja Macaulay Culkin Plaza Hotellissa elokuvassa Yksin kotona 2 – Eksynyt New Yorkissa.

Toisin kuin Allen, Yksin kotona -ohjaaja Columbus on sanonut myöhemmin CNN:lle harmittelevansa sitä, että hän antoi Trumpille yli 30 vuotta cameoroolin elokuvassaan.

Columbusin mukaan asiasta on vuosien saatossa muodostunut hänelle lähinnä rasite.