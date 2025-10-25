Yhdysvaltain entinen varapresidentti Kamala Harris vihjaa BBC:n haastattelussa asettuvansa jälleen presidenttiehdokkaaksi.
Donald Trumpille viime vuonna Yhdysvaltain presidentinvaaleissa hävinnyt Kamala Harris kertoo BBC:lle antamassaan haastattelussa näkevänsä poliittisen uransa jatkuvan.
Harris kertoo olevansa mahdollisesti valmis asettumaan ehdolle seuraavissa, vuonna 2028 pidettävissä, presidentinvaaleissa.
BBC:n mukaan Harrisin vihjaus lähdöstä presidenttikisaan uudelleen oli vahvin sitten menneiden vaalien.
Harris sanoi, ettei ole vielä tehnyt päätöstä, mutta korosti, ettei ole vielä saavuttanut poliittisella uralla kaikkea, johon hän pyrkii.
Harris sanoo BBC:lle olevansa kuitenkin varma siitä, että Valkoisessa talossa tullaan näkemään naispresidentti vielä hänen veljentyttärensä elinaikana.