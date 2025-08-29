CNN: Trump teki katalan tempun Kamala Harrisille

Yhdysvaltain entisen varapresidentin salaisen palvelun suoja on peruutettu yllättäen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on peruuttanut entiseltä varapresidentti Kamala Harrisilta tälle annetun salaisen palvelun suojan. Asia käy ilmi CNN:n käsiinsä saamasta kirjekopiosta.
Entiset Yhdysvaltain presidentit saavat salaisen palvelun suojan eliniäkseen. Myös Harris sai sellaisen entisenä varapresidenttinä kuudeksi kuukaudeksi virkakautensa päättymisen jälkeen. Suojan voimassaolo päättyi 21. heinäkuuta, mutta määräystä oli jatkettu edellisen presidentin Joe Bidenin määräyksestä vuodella.
Kyseisen Bidenin määräyksen Trump nyt peruutti.
CNN kertoo nähneensä kopion kirjeestä otsikolla "Memorandum for the Secretary of Homeland Security" eli vapaasti suomennettuna muistio kotimaan turvallisuudesta vastaavasta ministeristä.
– Teillä on täten valtuudet lopettaa kaikki aiemmin toimeenpanomuistiossa valtuutetut turvallisuuteen liittyvät menettelyt, lain edellyttämien lisäksi, seuraavan henkilön osalta 1. syyskuuta 2025 alkaen: entinen varapresidentti Kamala D. Harris, CNN kertoo kirjeessä mainittaneen.
Valkoinen talo sekä salainen palvelu eivät kommentoineet asiaa CNN:lle.
Harrisin suojeluksen päättäminen tulee kiperään aikaan, sillä Harris valmistautuu usean kaupungin kattavaan kirjakiertueeseen. Harrisilta ilmestyy muistelmateos 23. syyskuuta.