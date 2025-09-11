Harris ei ole aiemmin julkisesti puhunut epäilyksistään Bidenia kohtaan.
Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Kamala Harris kertoo harvinaisen avoimesti epäilyksistään entistä presidenttiä Joe Bideniä kohtaan pian julkaistavassa elämäkerrassaan.
Harris kertoo epäröineensä, onko Bidenin asettuminen ehdolle toiselle kaudelle järkevää.
– Se on Joen ja Jillin [Biden] päätös. Me kaikki hoimme sitä kuin mantraa, aivan kuin meidät olisi hypnotisoitu, Harris kirjoittaa kirjassaan.
– Oliko se armoa vai holtittomuutta? Jälkikäteen ajateltuna luulen, että se oli holtitonta.
The Atlantic -lehti julkaisi Bidenia koskevan osuuden Harrisin pian julkaistavasta 107 päivää -elämäkerrasta.
Harris kirjoittaa olleensa varapresidenttinä kaikista vaikeimmassa asemassa kertoakseen Bidenille, ettei tämän kannattaisikaan hakea jatkokautta.
– Tiesin, että hänestä näyttäisi uskomattoman itsekkäältä, jos neuvoisin häntä olemaan asettumatta ehdolle, Harris kirjoittaa.
– Hän näkisi sen paljaana kunnianhimona, ehkä myrkyllisenä epälojaalisuutena, vaikka ainoa viestini olisikin ollut: Älä anna toisen miehen voittaa.
Harris kiistää "suuren salajuonen"
Bidenin työkykyä ja terveydentilaa epäiltiin hänen presidenttikautensa lopussa hyvin voimakkaasti.
Etenkin republikaanit Donald Trumpin johdolla käyttivät sitä lyömäaseena vaalitaistelussa. Mutta myös demokraattien leirissä ilmaistiin huolta presidentin kunnosta.
Harris kieltää kirjassaan, että demokraateilla olisi ollut jokin "suuri salajuoni" Bidenin heikkouksien peittelemiseksi. Hän kutsuu tätä "viisaaksi mieheksi, jolla oli pitkä kokemus ja syvää omistautuneisuutta".
– Mutta 81-vuotiaana Joe väsyi. Silloin hänen ikänsä näkyi fyysisinä ja sanallisina kompasteluina.
Biden astui presidenttikisasta syrjään muutamaa kuukautta ennen vaaleja. Hänen tilalleen ehdokkaaksi nousi Harris, mutta hän hävisi vaalit Trumpille.