Jääkiekkoliigan KalPassa viime vuosikymmenen lopulla ihastuttanut ranskalaishyökkääjä Alexandre Texier on löytänyt uuden onnen nykyisessä NHL-seurassaan Montreal Canadiensissa.

Texier, 26, aloitti kuluvan kauden St. Louis Bluesissa, mutta missourilaisseura ei löytänyt ranskalaispelaajalle käyttöä. Montreal poimi Texierin riveihinsä marraskuussa, ja sen jälkeen jälki on ollut mainiota.

Texier on pelannut Montrealin paidassa kenties jopa uransa parasta jääkiekkoa, sillä hän on tehnyt 25 otteluun tehopisteet 7+9=16. Keskiviikkona Montreal palkitsi Texierin kahden vuoden jatkosopimuksella, joka tuo ranskalaismiehelle 2,5 miljoonan dollarin vuosiansiot.

Grenoblesta kotoisin oleva Texier pelaa vielä tämän kauden miljoonan dollarin vuosilapulla. Hän teki viime viikolla NHL-uransa ensimmäisen hattutempun.

Texier pelasi kausina 2017–2018 ja 2018–2019 KalPassa yhteensä 108 runkosarjaottelua, joissa hän teki tehot 27+36=63. Ranskalainen aloitti NHL-uransa Columbus Blue Jacketsissa, kun toinen kausi KalPassa oli päättynyt.

NHL:n tämän hetken ainoa ranskalaispelaaja Texier on tehnyt taalaliigassa 265 runkosarjapelissä tehot 47+60=107. Texier on valittu itseoikeutetusti myös Ranskan olympiajoukkueeseen.