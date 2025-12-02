Rallin MM-sarjan jättänyt Kalle Rovanperä osallistuu tammikuussa Uudessa-Seelannissa ajettavaan formulasarjaan. Sarja kantaa nimeä Castrol Toyota Formula Regional Oceania Trophy.
Rovanperä kertoi aiemmin tänä syksynä, että jättää rallin jahdatakseen unelmaansa formularadoilla.
Nyt rallin kaksinkertainen maailmanmestari vahvistaa kilpailevansa neljän osakilpailun mittaisen minisarjan tammi-helmikuussa Hitech Grand Prix’llä Uudessa-Seelannissa. Sarja käynnistyy 9.-11. tammikuuta ajettavalla osakilpailulla Hampton Downsin moottoriradalla.
– Uusi luku alkaa tästä! ilmoitti Rovanperä sosiaalisen median kanavissaan.
– Kauden 2026 kisat ajetaan neljänä peräkkäisenä viikonloppuna, joista kaksi ajetaan Uuden-Seelannin Pohjois-saarella ja kaksi Etelä-saarella.
Rovanperä pääsee hakemaan Uuden-Seelannin formulasarjasta sekä tuntumaa Japanin Super Formulaan, että superlisenssipisteitä. Japanin Super Formula starttaa huhtikuussa ja kaikki kauden 2026 osakilpailut esitetään Suomessa yksinoikeudella MTV Katsomossa.
– Tulevat vuodet ovat suurin haaste, jonka olen tähän mennessä kohdannut. Astun tuntemattomaan ja kauas mukavuusalueeltani, joka on ollut rallin parissa niin kauan.