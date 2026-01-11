Kalle Rovanperän uran ensimmäinen formulaviikonloppu päättyi ulosajoon.

Läpi viikonlopun otteitaan parantanut Rovanperä ajoi viikonlopun kolmannessa kisassa 13:nneksi jääden kisan voittaneesta Ugo Ugochukwusta noin 9,5 sekuntia. Rovanperä lähti kisaan 18:nnesta ruudusta, joten suomalainen nousi kisassa komeasti viisi sijaa.

Viikonlopun neljänteen ja viimeiseen kisaan Rovanperä pääsi starttaamaan ruudusta yhdeksän. Kisa kuitenkin päättyi Rovanperän kannalta jo ensimmäisen mutkan jälkeen, kun hän osui yhteen Sebastian Mansonin kanssa ja suomalaistähti ajautui rajusti ulos radalta.

Avauskierroksen hässäkässä myös Ryan Woods ja Yevan David joutuivat keskeyttämään. Tilanteen takaa nähnyt Woods kommentoi kolaria tuoreeltaan keskeytyksen jälkeen.

– Kalle ja Seb taistelivat keskenään. Minusta ulkopuolella ollut auto (Manson) kiilasi sisäpuolella olleen auton (Rovanperä) ahtaalle. En ole täysin varma, kaikki tapahtui niin nopeasti, Woods sanoi kisalähetyksessä.

Oseanian formulasarja jatkuu jo ensi viikonloppuna.