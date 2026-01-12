Poliisi pyytää havaintoja kahdesta epäillystä ryöstöstä.

Poliisi selvittää keskiviikkona 7. tammikuuta tapahtunutta kahta epäiltyä törkeää ryöstöä Turun Runosmäessä Piiparinpolulla.

Poliisi epäilee kahden miehen ryöstäneen väkivallalla uhkailemalla kaksi 15-vuotiasta nuorta.

Ryöstön uhriksi joutunut 15-vuotias kertoi miesten lähestyneen häntä, sekä uhkailleen häntä muun muassa hengenvaarallisin esinein. Miehet olivat käyneet nuoren kanssa myös tapahtumapaikan läheisyydessä sijaitsevan toisen nuoren asunnolla, jossa he ryöstivät nuorista toisen.

Poliisin mukaan tekijät saivat saaliiksi muun muassa puhelimen ja käteistä rahaa. Kumpikaan nuorista ei loukkaantunut tilanteessa.

Poliisi pyytää havaintoja

Poliisin mukaan epäillyt tekijät ovat noin 180 cm pitkiä valkoihoisia miehiä ja he olivat pukeutuneet tummiin vaatteisiin. Toisella miehistä oli jalassaan valkoiset lenkkarit. Miehet poistuivat paikalta henkilöautolla.

Poliisi pyytää havaintoja Piiparinpolun läheisyydessä 7. tammikuuta kello 23.00 aikaan liikkuneista henkilöistä ja muista mahdollisesti tapahtumaan liittyvistä asioista. Havainnot pyydetään sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi, tai WhatsApp- tai tekstiviestitse numeroon 050 4117 655.