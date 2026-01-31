Iranissa on tapahtunut tänään kaksi erillistä räjähdystä, joissa on kuollut ja loukkaantunut useita ihmisiä.
Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 14 on loukkaantunut Iranin eteläosassa sijaitsevassa Bandar Abbasin satamakaupungissa, uutisoi Reuters. Räjähdyksen syy ei ole toistaiseksi tiedossa.
Bandar Abbasissa on Iranin tärkein konttisatama. Satama sijaitsee Hormuzin salmessa, joka on Iranin ja Omanin välinen tärkeä vesiväylä. Sen kautta kulkee noin viidesosa maailman meriteitse kuljetettavasta öljystä.
Lisäksi toisessa, Ahvazin kaupungissa sattuneessa polttoaineräjähdyksessä on kuollut neljä ihmistä. Asiasta kertoo valtiollinen Tehran Times.
Israelilaisten viranomaislähteiden mukaan Israel ei liity tänään tapahtuneisiin räjähdyksiin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi torstaina, että “armada” on matkalla kohti Irania.