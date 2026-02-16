Nainen katosi elokuussa Luumäellä ja hänen ruumiinsa löytyi lokakuussa.

Syyttäjä vaatii miehelle tuomiota taposta tapauksessa, jossa nainen kuoli tuntemattomalla tavalla Luumäellä Etelä-Karjalassa.

Nainen katosi elokuussa, ja lokakuussa hänen ruumiinsa löytyi maastosta. Ruumiissa oli vammoja, mutta naisen kuolinsyytä ei pystytty määrittämään.

Syytteessä on naisen aviomies, joka oli syyttäjän mukaan aiemminkin kohdistanut vaimoonsa väkivaltaa. Tapahtuma-aikaan aviopari asui erillään.

Mies myöntää olleensa paikalla naisen kuoleman aikaan ja kätkeneensä tämän ruumiin. Miehen mukaan naisen kuolema johtui lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksesta.

Kirjallisessa ennakkovastauksessaan oikeudelle mies sanoo, että kauhistui naisen kuolemasta ja halusi siirtää asian selvittelyn myöhemmäksi, minkä takia hän kätki ruumiin.

Käräjäoikeus antaa tuomionsa myöhemmin.